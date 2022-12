Journées d’étude « Zohra, 100 ans après » à la Cinémathèque tunisienne les 20 et 21 décembre 2022

La Cinémathèque Tunisienne accueille les 20 et 21 décembre 2022 les Journées d’étude « Zohra, 100 ans après » dans le cadre de la célébration du centième anniversaire du cinéma tunisien.

Cette manifestation, informe la Cinémathèque est consacrée aux cent ans qui ont suivi la sortie le 21 décembre 1922 du film « Zohra », réalisé par Albert Samama Chikly, pionnier du cinéma tunisien.

Le programme de ces journées qui se tiendront à la la salle Tahar Chériaa à la Cité de la Culture Chedli Klibi, comporte des projections de films (en 35 mm et en numérique), ainsi que des tables rondes rassemblant universitaires, cinéastes et activistes du cinéma.

En 1922, Albert Samama-Chikli (1872-1934) a tourné son premier court-métrage muet, « Zohra », premier film de l’histoire du cinéma tunisien, un court-métrage où Haydée Tamzali (1906-1998), la fille d’Albert Samama-Chikli, a joué le premier rôle.

