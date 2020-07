Journées promotionnelles de l’artisanat du 20 au 25 juillet 2020

Environ 16 artisans et entreprises artisanales de Kébili et Tozeur participent du 20 au 25 juillet courant aux journées promotionnelles de l’artisanat consacrées à ces gouvernorats organisées par l’Office National de l’Artisanat, à la Salle de l’Information à l’avenue Habib Bourguiba à Tunis.

L’office a précisé, dans un communiqué publié lundi, qu’il prendra en charge les frais de séjour et de transport des artisans participants, en concrétisation du principe de discrimination positive qu’il a adopté pour assurer l’égalité des chances entre les régions.

Plusieurs métiers de l’artisanat seront représentés durant les journées d’exposition à savoir le tissage traditionnel, la distillation des plantes, le tissage mural, la menuiserie traditionnelle…

Ces journées visent à soutenir les artisans et les entreprises artisanales des régions intérieures à commercialiser leurs produits et à prendre part aux événements promotionnels.