JTC: La réception des candidatures se poursuit

La direction des Journées Théâtrales de Carthage (JTC) rappelle que la réception des candidatures pour la 22ème édition se poursuit.

Cet appel a candidatures ouvert le 02 juillet dernier sera clos le 15 septembre. Les JTC est une manifestation théâtrale d’envergure arabe et africaine qui sera organisé du 05 au 13 décembre 2020.

Cet appel s’adresse aux structures et troupes théâtrales professionnelles du monde entier. Le festival consacre une compétition officielle aux productions théâtrales professionnelles tunisiennes, arabes et africaines.

Selon le règlement, les oeuvres proposées doivent être produites à compter de l’année 2019 et n’ayant pas été soumises à la session précédente.

Le comité de sélection se réserve le droit de choisir les candidatures retenues pour la compétition officielle et la programmation parallèle. Pour sa part, la direction du festival a le droit de programmer, durant la période des Journées, plus d’une représentation sur le territoire de la République Tunisienne.

Le festival offre certains avantages en faveur des parties retenues. Habituellement, il prend en charge les frais d’hébergement en pension complète des 15 membres effectifs participant au spectacle proposé et assure le transport à l’intérieur de la Tunisie. Parallèlement, la troupe prend en charge les frais de transport international aller-retour de ses membres ainsi que ceux des équipements et accessoires nécessaires au spectacle.

Pour davantage d’informations, les structures et troupes intéressées peuvent consulter les documents nécessaires qui sont visibles sur le site du festival à l’adresse suivante: www.jtc.tn