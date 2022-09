Juillet 2022, 5e rang des mois de juillet les plus chauds depuis 1950

La moyenne générale des températures moyennes (27 stations principales) a atteint 30,1°C, au cours du mois de juillet de 2022, et dépassé la normale de référence avec un écart de + 1,5°C, ce qui a fait du mois de juillet de cette année, le 5ème mois de juillet le plus chaud depuis 1950, selon un bulletin climatologique publié, vendredi, par l’Institut National de la Météorologie (INM).

Au cours de ce mois, de nombreuses régions de la Tunisie ont connu une hausse remarquable de la température et aucun nouveau record de températures maximales n’a été enregistré, alors que des nouveaux records au niveau des températures minimales les plus élevées ont été enregistrés.

En ce qui concerne la pluviométrie, toutes les régions ont été affectées par la diminution de la quantité de pluies qui ont été rares et très faibles voire inexistantes sur certaines régions et le déficit total (27 stations principales) s’est élevé à 81 %.

Après la fin du mois de juin qui a été marquée par une hausse exceptionnelle de température sur nos régions, ce mois de juillet a commencé avec des températures élevées pendant le jour et la nuit, mais nous n’avons pas enregistré de nouveaux records de températures maximales.

Cependant, la plupart des régions ont connu une baisse relative de la température durant la période du 08 au 16 juillet et les températures étaient légèrement

inférieures aux moyennes de référence, puis la température a augmenté sur toutes les régions pour le reste du mois.

// Températures maximales //

Les températures maximales ont varié de 31,4°C à Mahdia à 41,0°C à Tozeur et elles étaient supérieures aux moyennes de référence sur la plupart des régions. Les écarts ont varié entre +0,3°C à Remada et +2,8°C à Beja et Kelibia, à l’exception d’El Borma, où elle était légèrement inférieure à la moyenne et la différence était de -0,8 °C. La température maximale absolue a atteint 48,2°C à Tozeur le 01 juillet 2022.

La moyenne générale de la température maximale était de 36,9°C et elle a dépassé la moyenne de référence (35,3 °C) avec un écart de +1,6°C.

// Températures minimales //

Les températures minimales ont varié de 19,7 °C à Siliana à 27,9 °C à Tozeur et elles étaient supérieures aux moyennes de référence sur toutes les régions et les différences étaient comprises entre + 0,1 °C à Matmata et + 3,0 °C au Kef.

La température minimale absolue a atteint 12,4 °C à Siliana le 10 juillet 2022. Quant à la moyenne générale de températures minimales, elle a atteint 23,2 °C et elle a dépassé la moyenne de référence avec un écart de + 1,3 °C.