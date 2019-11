Jumia Tunisie lance son « Black Friday 2019 »

Le leader du e-commerce en Afrique et en Tunisie Jumia, a annoncé le lancement de la cinquième édition du Black Friday du 8 au 29 novembre 2019.

Jumia sort le grand jeu et mobilise toute son équipe avec plus de 400 livreurs, et plus de 300 agents dédiés au service après-vente et à la coordination de l’événement.

A noter que Jumia a renforcé ses serveurs IT afin de gérer le trafic très important qui sera généré sur son site pendant toute la durée du Black Friday. Au programme cette année : plus de 10 000 produits avec des remises allant jusqu’à -70%, en plus des nouvelles offres chaque vendredi.

Le Black Friday 2019 a été marqué par un partenariat inédit entre Jumia et Infinix, l’une des marques de smartphones les plus vendues au monde, mais aussi avec Al Jazira qui va gâter les tunisiens avec des prix exceptionnels sur l’huile d’olive made in Tunisia.