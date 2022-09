Jusqu’où va encore plonger le déficit commercial?

Le chiffre est anxieusement souligné par la directrice générale du commerce extérieur au ministère du Commerce et du développement des exportations, Dora Borji : le déficit de la balance commerciale de la Tunisie s’est élevé à 13,7 milliards de dinars au cours des 7 premiers mois de 2022, et de surcroît, un déficit structurel continu pendant des années.

Dans une déclaration à la première chaîne nationale, elle a expliqué que les importations tunisiennes ont augmenté et se sont élevées à 46 milliards dinars, tandis que la valeur totale des exportations a été estimée à 32 milliards dinars.

Les produits alimentaires et agricoles ont contribué à une augmentation des exportations de 14%, soit 11,9% de la valeur totale des ventes à l’étranger, et ont procuré des revenus de 3690 millions dinars, et les exportations se sont élevées à 5288 millions dinars, selon la responsable au ministère du Commerce.

En ce qui concerne les exportations du secteur du cuir et de la chaussure, elles se sont élevées à 1120 millions de dinars, tandis que le secteur des industries mécaniques et électriques s’est taillé la part du lion en assurant des recettes de 14 026 millions dinars.

Le coût du transport dépasse les marchandises importées

Borji a déclaré que le carburant a été pour plus de 36 % à l’origine du déficit commercial au cours des 7 premiers mois de cette année, contre 32 % en 2021, en raison de la hausse des prix du carburant au niveau mondial due à la poursuite de la crise russe et la guerre d’Ukraine, à l’exacerbation de la crise logistique et au coût élevé du transport maritime.

En effet, le coût du transport de conteneurs de 40 pieds de l’Asie vers la Méditerranée était d’environ 2 500 $ en 2020, et est passé à 12 600 $ au mois d’août.

« Parfois, le coût du transport et de l’expédition dépasse le coût des matériaux importés », a-t-elle poursuivi.

Des accords en voie de révision

En réponse à une question relative aux mesures prises pour rationaliser les importations, la Directrice générale a confirmé que la loi de finances de 2022, comprenait un article prévoyant l’augmentation des droits de douane pour les produits alimentaires de 50 % et les produits industriels de 43 %, mais le problème réside dans le manque d’application de cette loi aux pays avec lesquels nous avons des accords.

Notre source a déclaré dans une précédente déclaration à « African Manager » que les services du ministère du Commerce œuvrent pour l’achèvement d’une évaluation de l’accord de partenariat avec la Turquie, entré en vigueur le 1er juillet 2005, et qu’une étude d’évaluation est également en cours de préparation pour l’accord d’échanges commerciaux avec l’Union européenne dans le but de modifier certains articles dans le sens de la protection du tissu industriel national, avec la possibilité de prioriser le secteur agricole dans le cadre de la révision des protocoles joints à ces accords.

Dans le même contexte, elle a annoncé le début de la finalisation de l’évaluation de l’accord commercial bilatéral avec l’Algérie, à la lumière des échanges commerciaux du fait de l’aggravation du déficit de la balance commerciale , notamment du côté algérien, à condition qu’une importance accrue soit attachée aux protocoles agricoles dans le processus de révision et d’élargissement de la liste des produits tunisiens bénéficiant de régimes préférentiels.