Justice: Objectif « zéro papier »

Le plan stratégique pour la digitalisation du système judiciaire (2023-2025) vise à instaurer une justice numérique et atteindre un objectif de » zéro papier « , à travers l’amélioration des systèmes numériques et la réduction des délais judiciaires pour les justiciables, a déclaré, Elyes Miledi, conseiller chargé du programme de la transition digitale au sein du ministère de la Justice.

L’emploi des nouvelles technologies numériques apporte plus d’efficacité au service judiciaire et permet de simplifier les procédures de justice, a-t-il souligné lors du Forum technologique organisé, mercredi, par l’Institut de La Haye pour l’innovation du droit en collaboration avec la Présidence du gouvernement et l’Ordre national des avocats de Tunisie.

Ce Forum technologique vise à établir des partenariats entre le ministère de la justice et des startups spécialisés dans le domaine technologiques.

Miledi a fait noter que le département de la Justice œuvre à lier tous les tribunaux au réseau informatique intégré et à adopter la signature électronique.

Aussi, le ministère s’apprête à lancer une plateforme numérique permettant d’échanger les documents d’état civil entre les tribunaux et les parties concernées ainsi que de tenir des audiences à distance, a-t-il ajouté.

Le responsable au sein du ministère de la Justice a fait noter que l’emploi des nouvelles technologies pour l’accès à la justice s’inscrit dans le cadre de la mise en œuvre du décret gouvernemental du 5 octobre 2020 relatif à l’échange électronique des données.

