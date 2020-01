Kairouan: Dépistage précoce de la déficience visuelle

Une caravane sanitaire pour le dépistage précoce de la déficience visuelle s’est rendue, mercredi, à l’hôpital de Hajeb El Ayoun (gouvernorat de Kairouan), où 263 élèves des écoles rurales de la délégation ont été auscultés. Des lunettes de vue ont été distribuées à 199 d’entre eux.

Trois médecins (2 du secteur public et 1 du privé) ont participé à cette campagne organisée, sous la supervision de la direction régionale de la santé, en partenariat entre l’hôpital de Hajeb El Ayoun, la direction régionale de la médecine scolaire et l’association Vision For Life (Tunisie).

Une caravane similaire est prévue, prochainement, au profit des élèves des établissements scolaires, d’Ain Jloula et Ain El Bidha, dans le gouvernorat de Kairouan, signale à l’agence TAP la présidente de l’association Vision For Life, Najla Benchehida.