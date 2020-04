Kairouan : Des grandes foules devant les bureaux des omdas

Des citoyens se sont rassemblés ce matin 6 avril 2020 devant les bureaux des omdas pour présenter des demandes d’aides sociales promises par le gouvernement, rapporte Mosaique fm.

Les plus grandes foules ont été enregistrées devant les bureaux des omdas de Kairouan Sud à El Mansoura et de Kairouan Nord à Errahba ou les citoyens se sont rassemblés dans l’anarchie la plus totale.

Les citoyens se sont plaints notamment de la mauvaise organisation mais aussi de la présence de certaines personnes aisées financièrement.

Devant cette situation, des unités sécuritaires ont été envoyées aux bureaux des omdas et aux bureaux de poste pour tenter de maîtriser la situation.