Kais Absent des fêtes du Mouled

Bon nombre de tunisiens se sont interrogés sur l’absence du président de la république lors des fêtes célébrant le Mouled.

Ce matin, 10 octobre 2022, Abdessatar Amamou a évoqué sur IFM, que c’était la première fois qu’un chef de gouvernement n’assistait pas aux festivités du Mouled, et ce, depuis 1841.

De son côté, Rafik Abdessalem, gendre de Ghannouchi et ancien ministre des affaires étrangères, a indiqué, dans un long statut Facebook, que « Ce qui est étrange, c’est que Kaïs Saïed, contrairement à tous les anciens présidents de la Tunisie, ses rois et ses beys, n’a pas célébré la fête du Mouled comme tous les Tunisiens, les peuples du monde islamique. Il n’a pas été présent à la mosquée Zeitouna, ni à la moquée d’Okba Ibn Nafaâ. Il n’a pas fait d’allocution, ni adressé de vœux. Avant, tout le monde avait constaté ses déplacements spectaculaires aux mosquées devant les caméras avant d’opérer son coup d’Etat du 25-Juillet pour prendre d’assaut l’Etat. Kaïs Saïed serait-il d’une autre religion ou aurait-il d’autres appartenances mystérieuses qui ne reconnaissent pas le Mouled et les fêtes religieuses ? Toutes ces questions méritent des réponses pour connaitre le vrai Kaïs Saïed en dehors de l’image qu’il s’est attribuée lui-même ».

