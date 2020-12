Kais Saied « convoque » Mechichi et Ghannouchi pour une double mise en garde !

La Tunisie est un seul et unique Etat et le président de la République est le symbole de son unité, a affirmé le chef de l’Etat Kais Saied en recevant, en ce jour, un samedi, au palais de Carthage, le président du parlement Rached Ghannouchi et le chef du gouvernement Hichem Mechichi.

Il a insisté sur l’importance d’adopter le projet de la loi de finances afin d’éviter le recours à l’article 66 de la constitution qui stipule, dans son dernier paragraphe que » Si à la date du 31 décembre, le projet de loi de finances n’a pas été adopté, il peut être mis en vigueur, en ce qui concerne les dépenses, par tranches trimestrielles renouvelables, et ce, par décret présidentiel. Les recettes sont perçues conformément aux lois en vigueur « .

Il a mis en garde, dans ce sens sur la gravité et le caractère » sensible » de la conjoncture, appelant toutes les parties à assumer leur entière responsabilité.

Evoquant l’initiative de l’UGTT, Saied a dit en approuver toutes les propositions tout en prenant soin d’affirmer qu’il refuse la participation des » corrompus » au dialogue auquel a appelé l’organisation ouvrière.

Il a mis l’accent sur l’impératif de répondre aux réclamations légitimes des Tunisiens, loin des calculs étriqués, des chantages et des tentatives de porter atteinte à l’Etat.

Le secrétaire général de l’UGTT Noureddine Tabboubi avait présenté, le 30 novembre dernier, au chef de l’Etat une initiative qui consiste en la création d’un comité des sages placé sous la tutelle de la présidence de la République et regroupant des personnalités nationales indépendantes dans tous les domaines pour diriger un dialogue national sur les grandes questions économiques et sociales.