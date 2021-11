Kais Saied : D’aucuns, à défaut de planter des arbres, sèment les graines de la discorde !

Présidant, ce dimanche 14 novembre, la Fête de l’arbre, au Lycée Ibn Rachiq d’Ezzahra, le président de la République, Kais Saied, ne s’est pas privé de décocher une flèche à ses adversaires, les accusant de s’employer , à défaut de planter des arbres, de semer les graines de la discorde, assimilant leurs tentatives à un « palmier au tronc creux », selon des propos relayés par la presse locale.

- Publicité-

Le chef de l’Etat a affirmé que l’accent sera mis sur l’enseignement aux fins de sa réforme, expliquant que « nous sommes attachés au savoir et à une pensée nouvelle fondée sur la liberté et la justice et non sur la division er la discorde ».

« L’Etat tunisien, à l’instar de l’arbre dont les racines sont ancrées dans la terre, demeurera invincible malgré toutes les enchères », a-t-il dit, demandant aux élèves de devoir respect et déférence aux enseignants.