Kamel Déguiche reçoit une délégation de la FIFA et de la CAF

Les représentants de la FIFA et de la Confédération africaine de football (CAF) ont exprimé la satisfaction des deux instances continentale et internationale quant à l’interaction positive entre le ministère de la jeunesse et des sports tunisien (MJS) et la Fédération tunisienne de football (FTF) d’une part, et le ministère, la FIFA et la CAF d’autre part, a indiqué un communiqué du MJS.

Au cours de la réunion qui a eu lieu lundi matin au siège du ministère entre le ministre de la jeunesse et des sports, Kamel Déguiche, et une délégation de la FIFA représentée par le directeur des Fédérations africaines membres de la FIFA, Gelson Fernandez, un représentant de la CAF, Jean-Jacques Diene et le responsable de la gouvernance à la FIFA Ahmed Harraz, il a été convenu que les solutions ne peuvent pas être projetées, mais plutôt consultatives et respectueuses de la souveraineté nationale.

Selon la même source, la discussion a porté principalement sur la gestion des affaires de la FTF et les solutions proposées afin d’assurer la clôture de la saison sportive en cours et la période allant jusqu’à l’échéance électorale dans les meilleures conditions.

Plusieurs questions et problématiques ont été soulevées, notamment celles ayant contribué à la détérioration de la situation de la FTF après l’annulation des élections à deux reprises et le rejet des listes de candidats, ce qui rend nécessaire la révision de la loi électorale et du statut de l’instance nationale du football.

« Cette rencontre, la troisième entre le MJS et une délégation de la FIFA, a été marquée par une atmosphère positive et un dialogue constructif, les représentants de la FIFA et de la CAF ayant exprimé leur entière disposition à coopérer et à soutenir la Tunisie en coordination avec toutes les parties dans un esprit de neutralité, de transparence et de respect de la souveraineté nationale dans l’intérêt du football et du sport tunisien en général », peut-on lire dans le même communiqué.

La délégation est arrivée ce matin en Tunisie dans le cadre d’une visite officielle pour évaluer la situation actuelle de la FTF et préparer un rapport final, à l’issue duquel la FIFA prendra une décision définitive et mettra en œuvre une feuille de route qui sera déterminée ultérieurement, après des réunions avec toutes les parties concernées, représentées par l’autorité de tutelle, la Fédération tunisienne de football et les responsables des clubs.

