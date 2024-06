Kamel Déguiche s’entretient avec le bureau directeur de la FTN

La situation de l’élite nationale de la natation et la résolution des problématiques en suspens, notamment, celles inhérentes au champion mondial et olympique Ayoub Hafnaoui et des jeunes nageurs Ahmed Jaouadi et Rami Rahmouni, ont été au centre d’une séance de travail qui a réuni mardi, le ministre de la jeunesse et des sports, Kamel Déguiche avec les membres du bureau directeur de la Fédération tunisienne de natation (FTN), présidée par Mohamed Zribi.

Selon un communiqué publié via la page facebook officielle du ministère, il a été convenu au cours de la séance de former une commission de suivi indépendante chargée de la coordination directe avec la FTN et de la mise à jour continue des différentes situations d’urgence.

Plusieurs questions ont également été examinées, telles que l’organisation des couloirs des piscines d’entraînement en coordination avec la cité nationale sportive et les projets d’infrastructure de la FTN dont celui de l’académie internationale de promotion de la natation.

L’accent a, en outre, été mis sur la restructuration des équipes nationales et le renforcement de la représentativité de la Tunisie au sein des structures internationales en vue de restituer à la natation tunisienne sa place au niveau régional et international.