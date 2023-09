Kamel Kaabi, prix du meilleur acteur pour son rôle dans « El Hachachine » au festival de théâtre arabe de Zarka en Jordanie

Le comédien tunisien Kamel Kaabi a remporté le prix du meilleur acteur pour son rôle dans la pièce à succès dans plusieurs festivals internationaux « El Hachachine » de Dalila Meftahi, lors de la cérémonie de clôture et l’annonce du palmarès de la 21ème édition du festival de théâtre arabe de Zarka (12-20 septembre 2023) en Jordanie. Il a remporté ce prix en ex aequo avec le palestinien Hassin Ahmed, informe le ministère des affaires culturelles.

Acteur et également metteur en scène, Kamel Kaabi joue aussi bien au théâtre qu’au cinéma et à la télévision.

Il a campé des rôle dans plusieurs films entre autres « Khorma, le crieur de nouvelles » (2002) de Jilani Saâdi et dans » L’autre moitié du ciel (Chetar Mhaba) 2006, de Kalthoum Bornaz.

Il est connu par les téléspectateurs dans plusieurs feuilletons dont « Hssabette Wakabette », de Habib Mselmani ainsi que dans la sitcom « Choufli Hall » de Slaheddine Essid, « Kamanjet Sallama » de Hammadi Arafa etc.

