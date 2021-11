Karim Benzema condamné à un an de prison avec sursis

Plus de six ans après le début de l’affaire de la sextape de Mathieu Valbuena et près d’un mois après son procès en correctionnelle, Karim Benzema est enfin fixé sur son sort. Le tribunal correctionnel de Versailles a rendu son délibéré ce mercredi. Absent de la séance, l’international français est reconnu coupable de complicité de délit de tentative de chantage et se voit infliger une peine d’un an de prison avec sursis et 75 000 € d’amende, rapporte le journal l’Equipe. Ses avocats ont déjà annoncé que leur client faisait appel de cette condamnation.

Pour rappel, le procureur avait requis une peine de dix mois de prison avec sursis et 75 000 € d’amende à l’encontre de l’attaquant du Real Madrid. Cette condamnation ne devrait pas menacer son retour en équipe de France, comme l’a rappelé Noël Le Graët, président de la Fédération française (FFF), il y a quelques semaines.

Les quatre autres prévenus ont également été reconnus coupables. Axel Angot écope de deux ans de prison ferme, Mustapha Zouaoui de deux ans et six mois de prison ferme, Karim Zenati de quinze mois de prison ferme et Younes Houass de dix-huit mois de prison avec sursis.