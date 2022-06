Kasserine: 218 infractions économiques relevées

Les services du contrôle économique relevant de la direction régionale du commerce à Kasserine ont relevé, durant le mois de mai 2022, 218 infractions économiques, au cours de 2910 visites d’inspection effectuées.

Dans une déclaration à l’agence TAP, mercredi, la directrice régionale du commerce à Kasserine Samia Briki a fait savoir que les infractions concernent essentiellement l’absence de facture, la hausse du prix, le non affichage des prix et le non respect des règles d’hygiène.

Selon la même source, la majorité des infractions touchent essentiellement le secteur des fruits et légumes (72 infractions) suivi du secteur de l’alimentation (63 infractions) et la volaille (20 infractions).