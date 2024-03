Un citoyen met le feu au siège de l’unité locale pour la promotion sociale à Kasserine Nord : une enquête sera ouverte pour déterminer les responsabilités

Le ministère des affaires sociales a indiqué lundi que l’inspection générale ouvrira une enquête sur les circonstances de l’incident survenu le jour même au siège de l’unité locale pour la promotion sociale à Kasserine Nord où un citoyen a mis le feu à l’intérieur des locaux pour protester contre le rejet de son dossier.

Dans un communiqué publié sur sa page officielle, le ministère précise que le citoyen avait déposé un dossier pour l’obtention d’une aide financière mensuelle mais sa demande a été rejetée pour non conformité aux conditions de bénéfice.

D’après la même source, le dossier du citoyen a été examiné par le comité technique, qui après avoir accompli toutes les procédures et consulté toutes les bases de données nationales, a trouvé qu’il n’est pas possible de lui attribuer cette aide étant donné qu’il avait réalisé des ventes dépassant 20 mille dinars au cours de l’année 2023. Ainsi sa demande a été rejetée par le comité le 1er mars en application des dispositions légales en vigueur, notamment le Décret n° 317 de l’année 2020 en date du 19 mai 2020, fixant les conditions et modalités de bénéfice, de retrait et d’opposition au programme «Amen Social ».

Le ministère a ajouté que ce citoyen avait aussi bénéficié de plusieurs autres services, notamment une assistance financière occasionnelle pour l’achat de médicaments et une aide en nature de l’Union tunisienne de solidarité sociale à Kasserine, sachant que sa mère bénéficie aussi d’une aide financière permanente et de la gratuité des soins.

Le ministère a souligné que cet incident « douloureux », n’a pas entraîné des dégâts physiques mais les travailleurs ont été terrifiés par cet acte sachant que le citoyen avait versé du carburant sur lui même, sur les travailleurs sociaux et sur les bureaux. Il a ensuite mis le feu et s’est enfui.

Dans une déclaration à l’agence TA, Mohamed Anouar Selmi, travailleur social au sein de l’unité à Kasserine Nord, avait indiqué lundi, que les fonctionnaires avaient empêché le citoyen de s’immoler par le feu et ont pu maitriser l’incendie avant l’arrivée de la protection civile et des forces de sécurité.