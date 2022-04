Kasserine : 228 infractions économiques relevées lors de la première quinzaine de Ramadan

Les brigades de contrôle économique dans le gouvernorat de Kasserine ont relevé 228 infractions économiques au cours de la première moitié du mois de Ramadan et ce à l’issue de 2000 visites d’inspection effectuées dans les commerces, les circuits de distribution, les espaces de stockage et les marchés de la région.

- Publicité-

Les infractions enregistrées sont liées notamment à la hausse des prix (163 infractions), le non affichage des prix (23 infractions) et le non-respect des dispositions de subvention de produits alimentaires (9 infractions) en plus d’autres infractions liées à l’hygiène, a indiqué à l’Agence TAP une source de la direction régionale du commerce à Kasserine.

Selon la même source, les visites de contrôle ont débouché sur la saisie de plusieurs tonnes de produits alimentaires différents, soulignant que les campagnes de contrôle dans le gouvernorat de Kasserine seront renforcées durant la deuxième moitié du mois Saint.