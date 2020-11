Kasserine-covid19 : le bilan des décès passe à 64

Le bilan des victimes des suites de covid-19 ne cesse de s’alourdir depuis la propagation de l’épidémie dans le gouvernorat de Kasserine, atteignant 64 morts, après l’enregistrement de 4 nouveaux décès, a souligné, jeudi, à l’agence TAP le directeur régional de la santé, Abdelghani Chaabeni.

Il a ajouté que 64 nouveaux cas de contamination ont été enregistrés après la publication des résultats de 107 analyses effectuées dans le laboratoire militaire mobile d’analyses microbiennes, installé depuis le 21 octobre dernier dans l’école des sciences de l’infirmerie à l’hôpital régional de la santé, ce qui porte le nombre total des contaminations dans la région à 1 mille 134 .

Quatre patients covid-19 sont hospitalisés dans le service de réanimation de l’hôpital régional de Kasserine tandis que 22 autres personnes sont admises dans le service covid-19 du même hôpital.

Selon la même source, 5 personnes contaminées sont accueillies dans l’hôpital local de Sbeïtla, 2 patients à l’hôpital local de Foussana et 8 autres sont hospitalisés dans l’hôpital local de Sbiba.

Par ailleurs, 7 personnes sont admises dans le centre de confinement sanitaire obligatoire de Haïdra et 4 autres personnes sont placées au centre de camping au Mont Chaambi.

Dans le même contexte, 7 personnes ont quitté, jeudi, le service covid-19 de l’hôpital régional après leur guérison, selon le directeur régional de la santé qui a aussi signalé que plus de 40 cadres médicaux et paramédicaux dans les secteurs public et privé dans la région ont été contaminés par le coronavirus.

