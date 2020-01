Kasserine: Evénements culturels et sportifs à la 9e journée du martyr

La place des martyrs à Kasserine a abrité, dimanche, des spectacles et évènements culturels, sportifs et de divertissement pour enfants, dont un tournoi de football entre des élèves de six lycées, un marathon et une course cycliste.

Un spectacle équestre et un carnaval baptisé “les oiseaux de Chaambi” étaient, également, au rendez-vous, dans le cadre de la neuvième édition de la “journée du martyr” organisée, depuis 2011, en guise de festival annuel, à la mémoire des 20 martyrs de la région, tombés lors des événements de la révolution pour la liberté et la dignité.

Le directeur du festival Saber Rawafi a souligné qu’un tournoi de minifootball se tiendra, lundi, entre les étudiants des instituts supérieurs de la région, ajoutant que la clôture des compétitions sportives est prévue, mardi.

Egalement, au programme, une rencontre débat sur le développement régional et la promotion de l’investissement privé, avec la participation de députés et de responsables régionaux.

Le festival qui a démarré, vendredi soir, sera clôturé, mercredi, par le président de la République Kais Saied, indique la même source.