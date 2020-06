Kasserine: Maîtrise de l’incendie touchant 7 ha d’alfa

Les services d’extinction des incendies de l’arrondissement des forêts de Kasserine, en collaboration avec les agents de la protection civile à Sbeitla, ont pu, lundi, maîtriser un incendie survenu dans une plantation d’alfa située dans la localité de Kallel (délégation de Sbeitla).

Dans une déclaration à l’agence TAP, le responsable des forêts à Sbeitla, Hakim Hizi mentionne que la plantation appartient à l’Office des Terres Domaniales et que l’incendie s’est déclenché lundi vers 2h00 du matin, touchant 7 hectares d’alfa et de figues de Barbarie.

Six incendies successifs ont touché la localité de Kallel, durant le mois de mai dernier, signale la même source considérant que les causes des incendies sont criminelles.

» Un plainte a été déposée contre deux individus soupçonnés d’être impliqué dans les incendies « , affirme Hizi en assurant que la sécurité a été renforcée dans les plantations d’alfa.