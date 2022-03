Kasserine : Saisie de 4800 œufs et 160 kilos de semoule alimentaire

Les équipes de contrôle économique relevant de la direction régionale du commerce à Kasserine ont saisi 4800 œufs, 160 kilos de semoule alimentaire et 182 appareils électroménagers.

Les produits ont été saisis lors d’une décente effectuée mercredi soir dans un dépôt anarchique, a indiqué une source de la direction régionale du commerce à Kasserine à l’agence TAP.

Les infractions économiques relevées sont : l’absence de facture et la détention de produits à but spéculatif, selon la même source.