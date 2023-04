Kasserine: Saisie de plus de deux kilos de résine de cannabis

Une brigade de la Garde nationale de Kasserine, en collaboration avec le poste de police et une unité des frontières terrestres de Feriana, a saisi 2 kg et demi de résine de cannabis, à bord d’une voiture utilisée pour transporter la drogue entre l’Algérie et le gouvernorat de Sousse.

Le ministère public a autorisé l’ouverture d’une enquête judiciaire contre un suspect dans cette affaire, pour détention, consommation et trafic de drogue.

Selon Mosaïque Fm, vendredi 31 mars, deux complices ont été placées en garde à vue alors que deux autres sont actuellement recherchées.