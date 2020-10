Kébili : Avancement de 60 % des travaux d’aménagement du village artisanal

Les travaux d’aménagement du projet du village de l’artisanat à Kébili ont atteint un taux d’avancement de plus de 60%.

L’entrepreneur en charge s’est engagé à achever les travaux vers le premier trimestre de l’année 2021, a souligné, à l’agence TAP, Abdelkarim Maali, commissaire régional de l’artisanat à Kébili.

Une enveloppe de 900 mille dinars a été allouée pour la réalisation de ce projet, a-t-il rappelé.

« Les travaux avaient commencé en 2015 mais ont été interrompus en 2016 suite à la rupture du contrat avec l’ancien entrepreneur qui n’a pas respecté le cahier des charges, avant d’être repris début 2020 avec un nouveau entrepreneur « , a-t-il précisé.

Le projet comprend en particulier la construction d’un nouveau siège du commissariat régional de l’artisanat de Kébili, de 9 commerces de vente de produits et articles d’artisanat ainsi qu’un grand espace d’exposition.

La même source a regretté que le secteur de l’artisanat fait face à de nombreuses difficultés au niveau de la commercialisation des produits artisanaux et l’approvisionnement en matières premières, surtout cette année avec la suspension des foires et des manifestations culturelles à cause de la propagation du coronavirus.

Le gouvernorat de Kébili comprend 10 mille artisans dont 3500 détiennent la carte professionnelle.