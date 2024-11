Kébili : Avancement des travaux d’infrastructure à Bechri-Fatnassa

Les travaux de renforcement de l’infrastructure de base et des équipements collectifs avancent à un rythme soutenu dans la localité de Bechri Fatnassa relevant de la délégation de Souk Lahad (gouvernorat de kébili), devenue circonscription municipale en 2019.

Ces projets, réalisés par la municipalité de la place, sont financés par le Conseil régional de Kébili et la Caisse des Prêts et de Soutien des Collectivités Locales, a indiqué à l’Agence TAP, Zeineb Charef, chargée de la gestion des affaires de la municipalité de Bechri Fatnassa.

Parmi ces projets, figurent notamment l’aménagement de deux terrains de foot moyennant une enveloppe de 206 mille dinars, la construction d’un palais municipal et d’un entrepôt municipal pour un cout de 980 mille dinars.

Il s’agit également de la réhabilitation du marché hebdomadaire avec un montant de 299 mille dinars.

- Publicité-