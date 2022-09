Kébili: Colloque autour de l’économie solidaire

La Jeune Chambre Internationale (JCI) de Kébili a organisé samedi un colloque régional autour de l’économie solidaire et sociale.

A ce sujet, la présidente de la JCI à Kébili, Khouala Somai a indiqué à l’agence TAP que le colloque a pour objectif de faire connaitre les principes de l’économie solidaire et sociale ainsi que les perspectives professionnelles de ce modèle économique pour les demandeurs d’emploi dans la région.

Dans ce contexte, un témoignage autour de l’expérience pilote réussie dans la gestion de l’oasis de Jomna selon le modèle de l’économie solidaire sera au menu de ce colloque, a précisé Somai.

Par ailleurs, un accord a été signé avec la municipalité de Kébili pour la mise en place d’un comité d’économie solidaire regroupant plusieurs structures administratives régionales et associatives en vue de promouvoir l’économie solidaire dans la région, a-t-elle encore ajouté.

