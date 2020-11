Kébili-covid19 : 51 personnes testées positives

Dans le gouvernorat de Kébili, 51 nouvelles personnes ont été testées positives au covid-19, a souligné, lundi, à l’agence TAP, le directeur des programmes de santé à Kébili, Ali Haddad.

Les nouveaux cas positifs ont été découverts notamment à Kébili-ville (25 cas), Douz (5 cas), Souk Lahad (4 cas), Kébili-Sud (2 cas) et El Faouar (2 cas).

Ainsi, le nombre total des contaminations dans le gouvernorat a atteint, depuis la réouverture des frontières le 27 juin dernier, 825 cas dont 15 décès et plus de 500 cas de guérison.

Selon la même source, 24 personnes sont actuellement soumises au confinement sanitaire obligatoire dans un centre à Douz.

Une réunion a été tenue lundi au siège de Kébili pour examiner l’évolution de la situation épidémiologique dans la région face à l’augmentation du nombre des contaminations au covid-19.

A l’issue de cette réunion, une série de décisions a été prise, a fait savoir à l’agence TAP le gouverneur de Kébili Moncef Chelaghmia, dont en particulier le déblocage de 50 mille dinars au profit de la direction régionale de la santé et la mobilisation d’une enveloppe de 400 mille dinars pour l’installation d’un service covid-19 à l’hôpital régional de Kébili.