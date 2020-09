Kébili-covid19: fermeture du centre de santé de base de Nouil

Le Centre de santé de base de la localité de Nouil dans la délégation de Douz-sud (gouvernorat de Kébili) a été fermé suite à la contamination par le covid-19 d’un agent qui travaille dans ce centre, a affirmé le directeur régional de la santé à Kébili Samir Marzouk.

Selon la même source, les médicaments dont nécessitent des habitants de Nouil souffrant de maladies chroniques seront acheminés à leurs domiciles, et ce en coordination avec les autorités sanitaires dans la région.

Par ailleurs, six nouvelles contaminations au covid-19 ont été enregistrées à Nouil dont cinq locales et une importée, a souligné la même source à l’agence TAP.

Depuis le début de la pandémie, le nombre de cas positifs détectés au gouvernorat de Kébili a atteint 136 cas dont 127 cas locaux et 9 cas importés.