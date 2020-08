Kébili-covid19: Vers la mise en place d’ un centre régional d’accueil des patients

Le comité régional de lutte contre la covid19 à Kébili examine les moyens de mettre en place un centre régional pour l’accueil des patients afin de faire face à la propagation du virus dans la région.

Le premier délégué du gouvernorat de Kébili Taoufik Mbarki a fait savoir, samedi, à l’agence TAP qu’un hôtel de la ville de Douz sera aménagé, équipé et mis à disposition pour accueillir des malades et ce dans le cadre des efforts et mesures d’anticipation pour lutter contre la propagation du virus.

Un seul cas de contamination a été enregistré dernièrement au gouvernorat de Kébili.