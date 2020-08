Kébili: Des jeunes protestent contre le manque des ressources en eau

Des jeunes de la localité de Jemna dans la délégation de Kébili-sud (gouvernorat de Kébili) ont bloqué, mardi matin, la RN16 reliant les délégations de Kébili et Douz, en signe de protestation contre le manque de ressources en eau dans l’oasis « Atilet ».

Les protestataires appellent les autorités à l’accélération des travaux de forage de deux puits dans l’oasis d’Atilet, affirmant que l’oasis, qui regroupe 350 agriculteurs, souffre depuis plus de 3 ans du problème de manque d’eau d’irrigation ce qui a entrainé une baisse, aux plans qualité et quantité, des palmiers dans l’oasis.

En réaction aux revendications des protestataires, le commissaire régional au développement agricole à kébili, Mongi Kadri a indiqué que les travaux de forage des deux puits débuteront dans deux semaines.

« Il s’agit de deux puits de 180 mètres de profondeur et qui seront aménagés moyennant une enveloppe de 670 mille dinars » a-t-il ajouté au correspondant de TAP.

A noter que la RN16 a été rouverte suite à l’accord trouvé entre les protestataires et les autorités régionales.