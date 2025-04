Kébili : Le cadre médical à l’hôpital régional renforcé par 8 médecins spécialistes

Le cadre médical à l’hôpital régional de Kébili a été renforcé par 8 médecins spécialistes en psychologie, cardiologie, orthopédie, urologie, hématologie clinique et chirurgie digestive.

Le directeur régional de la santé, Jaouher Mokni a indiqué, vendredi à l’Agence TAP, que deux autres spécialités médicales seront, prochainement, représentées dans cet établissement hospitalier, à savoir la gastro-entérologie et la pédopsychiatrie destinée aux enfants atteints d’autisme et de troubles de comportement.

- Publicité-