Kébili: Poursuite de la réalisation du projet « Manfaa »

L’association Vision pour la citoyenneté et le développement durable à Kébili poursuit la réalisation du projet « Manfaa » financé par l’Union Européenne et l’organisation « I Watch » dans les municipalités d’El Faouar et Rgim Maatoug dans le but de renforcer l’implication du citoyen dans l’action municipale.

Dans une déclaration à l’agence TAP, la présidente du projet Amel Hadj a indiqué à l’agence TAP que le projet a démarré en octobre 2022 en impliquant le tissu associatif actif à El Faouar et Rijim Maatoug en vue d’une meilleure implication participative des citoyens dans la vie publique.

Dans le cadre du projet, une enveloppe de 30 mille dinars ont été allouée aux deux municipalités pour la création d’un espace pour exercer la démocratie participative entre les citoyens et représentants municipaux a ajouté la même source en précisant que l’espace en question sera ainsi un lieu de débat et de discussion autour des attentes et préoccupations citoyennes.

- Publicité-