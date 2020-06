Kébili : protestations nocturnes à Douz en soutien au sit-in d’El Kamour

Des habitants de la ville de Douz (gouvernorat de Kébili) se sont rassemblés mardi soir au centre-ville pour exprimer leur soutien aux sitinneurs d’El Kamour (gouvernorat de Tataouine), a constaté le correspondant de l’Agence TAP.

Les protestataires ont brûlé des pneus et commis des actes de vandalisme contre les agents sécuritaires et les postes de sûreté et de garde nationale dans la région, ce qui a nécessité l’intervention des forces de l’ordre qui ont utilisé du gaz lacrymogène pour les disperser.

Rappelons qu’une grève générale avait été décrétée lundi 22 juin au gouvernorat de Tataouine pour condamner l’intervention sécuritaire forcée afin de mettre fin au sit-in d’El-Kamour suite à laquelle des affrontements avaient éclaté entre forces de l’ordre et protestataires causant des blessés des deux côtés.