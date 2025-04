Kef : 10 000 hectares de céréales fortement impactés par les chutes de grêle

Les superficies agricoles touchées par les chutes de grêle enregistrées en début de semaine dans plusieurs délégations du gouvernorat du Kef, ont été estimées à environ 10 mille hectares, sur un total de 160 mille ha emblavés pour la campagne agricole en cours.

Selon ses précisions, les zones les plus affectées se situent notamment dans les délégations de Tajerouine, Dahmani et El Ksour, a indiqué, mercredi à la TAP, le membre de l’Union régionale de l’agriculture et de la pêche (URAP), Abdelkarim Hidri,

Il a ajouté que 60% des exploitations céréalières présentent actuellement un état jugé bon, contre 30% en état moyen, selon les estimations.

Il a par ailleurs souligné que les visites de terrain effectuées, mercredi, par une commission conjointe composée de représentants du Commissariat régional au développement agricole (CRDA) et de l’URAP, ont permis de constater l’ampleur des dégâts causés par cet épisode de grêle, particulièrement intense dans la région de Aïn Fdhil (délégation d’El Ksour) et dans celle de Garn El Halfaya (délégation de Tajerouine).

Il a également fait état des dégâts importants sur les arbres fruitiers, notamment les oliviers actuellement en phase de floraison, une situation préoccupante pour les agriculteurs.

Ces derniers ont réclamé des indemnisations urgentes, appelant à l’activation du nouveau régime du Fonds des catastrophes naturelles, dont l’adoption par l’Assemblée des représentants du peuple est attendue prochainement, selon les déclarations du ministre de l’Agriculture, Ezeddine Ben Cheikh, lors de sa visite au Kef, lundi dernier.

