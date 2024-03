Kef: 225 infractions économiques relevées depuis le début du mois de Ramadan

Les brigades de contrôle économique relevant de la direction régionale du commerce au Kef, ont pu relever 225 infractions durant les huit premiers jours du mois Ramadan, a indiqué, à l’Agence TAP, le directeur régional de commerce, Ridha Bouraoui.

Ces infractions ont été relevées, lors de 1434 visites de contrôle effectuées dans les différents espaces de commerce, en coopération avec les autorités sécuritaires et la direction régionale de l’Instance nationale de la sécurité sanitaire des produits alimentaires (INSSPA).

Les violations constatées concernent la filière des fruits et légumes (122 infractions), et divers produits alimentaires (84), a précisé Bouraoui, notant que les manquements sont en grande partie relatifs à la non-homologation de la métrologie, au non-affichage des prix, à l’augmentation des tarifs et à l’absence des factures.

Dans ce même contexte, les équipes de contrôle conjointes ont procédé à la saisie de grandes quantités de produits de base (semoule, farine, sucre, huile végétale subventionnée, viandes, etc), pour non-respect des conditions de stockage et de réfrigération.

Selon la même source, la direction régionale de l’INSSPA s’est chargée de la saisie et de la destruction de ces produits impropres à la consommation, selon les procédures légales en vigueur.