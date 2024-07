Kef : Bientôt inauguration du service des urgences à l’hôpital régional

Le nouveau service des urgences à l’hôpital régional du Kef sera inauguré, lundi 8 juillet 2024, a annoncé le premier délégué chargé de la gestion des affaires du gouvernorat du Kef, Nizar Jamaoui.

Il a indiqué, mardi, à l’Agence TAP que ce nouveau projet, dont les travaux d’équipement ont atteint un taux d’avancement de 90%, sera doté d’un service d’imagerie médicale et d’un laboratoire d’analyses. Des consultations seront, également, proposées aux patients.

La mise en place du laboratoire se fera, ce week-end (6 et 7 juillet), et l’installation de climatisation sera réalisée, jeudi 4 juillet.

Une formation sera organisée aux cadres médicaux pour assurer la mise en service du nouveau scanner à l’hopital, d’après la même source.

