Kef: Nouvelles fouilles d’eau et une station de pompage flottante à Nebeur

La délégation de Nebeur (Gouvernorat du Kef) a vu la réalisation de 3 fouilles d’eau dans le but d’approvisionner plusieurs villages et groupements d’habitation en eau potable.

La première fouille concerne la localité de Douar Arab où habitent 500 familles avec un débit de 7litres/seconde. La seconde fouille concerne la localité de Nabeur 3 avec un débit de 20 litres/seconde et permettra d’approvisionner les localités de « Nebeur » « Mellègue » « Sidi Khiar » et les zones avoisinantes.

Réalisée dans la localité d’ El-Ksar, la 3ème fouille approvisionnera les nouveaux groupements d’habitation de la région à partir de mars 2023.

Dans le cadre du programme de valorisation des eaux souterraines et des eaux du barrage Mellègue relevant de la même délégation , une station de pompage flottante a été installée en vue d’encourager les agriculteurs de la zone irriguée de Nabeur de développer et diversifier la production.