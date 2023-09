Kef : Démarrage de l’opération de distribution de 5000 aides à l’approche de la rentrée scolaire

Les autorités régionales dans le gouvernorat du Kef ont démarré l’opération de distribution d’aides programmées à l’approcher de la rentrée scolaire et universitaire 2023-2024, au profit de 5000 élèves et étudiants issus de familles à faible revenu non affiliées au programme » Amen Social « .

Ces aides dont la distribution est assurée par l’Union Tunisienne de Solidarité (UTS), sont attribuées sous forme de fournitures scolaires réparties selon le nouveau d’études, a indiqué aux médias, le chargé de la gestion des affaires du gouvernorat du JKef, Nizar Jamaaoui.

Dans ce même contexte, des aides financières ont également été prévues dans le cadre du Programme » Amen Social » au profit des apprenants titulaires de carnets de soins gratuits ou à tarifs réduits, à raison de 100 dinars pour chaque enfant inscrit en classe préparatoire, primaire ou secondaire, dans les centres d’éducation spécialisée ou en formation professionnelle, tandis que les étudiants bénéficient d’une bourse de 120 dinars.

D’autre part, à la faveur d’une coordination faite entre la direction régionale des affaires sociales au Kef et la Société Régionale des Transports du Kef (SRT Kef), les étudiants et élèves inclus dans le programme de prise en charge, bénéficient des frais de transport scolaire et universitaire, a mentionné la même source à l’Agence TAP.

