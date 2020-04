Kef : le marché municipal rouvrira ses portes au mois de Ramadan

Le marché municipal du Kef rouvrira ses portes en fin de semaine avec l’avènement du mois de Ramadan et les marchands seront exonérés des frais de location pendant six mois, a affirmé, mardi 21 avril 2020, le maire du Kef Omar Ghidaoui.

Le marché a été réaménagé et nettoyé et connaîtra après sa réouverture des campagnes quotidiennes de désinfection, en plus d’une organisation au niveau de l’accès au marché qui sera ouvert tous les jours de 07h00 à 16h00, a-t-il indiqué à l’Agence TAP.

Des caméras de surveillance ont été également installées et qui sont reliées directement avec la mairie et la direction de la police municipale et ce pour contrôler l’activité au sein du marché et intervenir rapidement en cas de nécessité.