Kef: Le service d’anesthésie et de réanimation à l’hôpital régional promu en département universitaire

A l’hôpital régional du Kef, le service d’anesthésie de réanimation et d’anesthésie a été promu en département universitaire, a annoncé, mercredi à l’Agence TAP, le directeur régional de la santé, Tarek Rajhi.

Conformément à un arrêté publié, hier mardi dans le Journal Officiel de la République Tunisienne (JORT), le service d’anesthésie de réanimation a été converti en département universitaire.

Une mesure qui permet d’augmenter le nombre de services universitaires à l’hôpital régional du Kef à quatre services, à savoir, le département d’Orthopédie, de néphrologie, de réanimation médicale et, dernièrement, le service de réanimation et d’anesthésie.

Dans ce même contexte, un autre département, le service des urgences de l’hôpital, entre en service, au plus tard, au terme du mois de janvier en cours, et sera équipé d’un appareil IRM, a affirmé Rajhi.

Le nouveau département promu fournira des services médicaux de radiologie, d’analyses médicales et de médecine d’urgences.

