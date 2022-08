Kef : L’URAP appelle à accélérer les préparatifs pour la prochaine saison agricole

L’Union régionale de l’agriculture et de la pêche (URAP) au Kef a appelé, lundi, l’autorité de tutelle à accélérer les préparatifs de la prochaine saison agricole dans le but de fournir les meilleures conditions, notamment pour la saison des grandes cultures.

Le président de l’URAP au Kef, Mounir Labidi a indiqué à l’Agence TAP, que les autorités doivent accélérer la fourniture des engrais et de l’ammonitrate afin de permettre aux agriculteurs de préparer la terre dans les délais requis.

Il a estimé que les besoins du gouvernorat du Kef pour cette année, s’élèvent à environ 53 mille quintaux en DAP et à 160 mille quintaux d’ammonitrate, tandis que les besoins en semences de très bonne qualité dépassent les 48 mille quintaux et 40 mille quintaux pour l’orge.

