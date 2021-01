Kef: Marche pacifique pour revendiquer le droit au développement

L’Union régionale du Travail au Kef a organisé, mardi, une marche pacifique pour revendiquer le droit au développement et demander la libération des personnes arrêtées lors des derniers mouvements de protestation qui ont eu lieu dans la région.

Cette marche a été soutenue par plusieurs partis politiques, organisations nationales et composantes de la société civile.

De nombreux citoyens ont pris part à cette marche qui a pris départ devant le siège de l’URT au Kef et parcouru les différentes avenues de la ville du Kef. Des slogans ont été scandés appelant à l’amélioration de la situation socio-économique et à la réalisation de projets de développement dans le gouvernorat.

Dans une déclaration à l’agence TAP, le SG de l’Union régionale du Travail au Kef, Kamel Saihi a mis l’accent sur la portée symbolique de ce mouvement de protestation qui coïncide avec la commémoration des événements du 26 janvier 1978, ajoutant que l’organisation syndicale réclame la mise en place d’un nouveau modèle de développement équitable.

Il a, par ailleurs, appelé à la libération de tous les manifestants interpellés lors des derniers mouvements de protestation, rappelant que le droit de manifester est garanti par la constitution.

