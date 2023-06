Kef : Restitution à l’Etat de deux carrières de marbre

Deux carrières de marbre à Ain Fadhel dans la délégation El Ksour (gouvernorat du Kef) ont été récupérées, lundi, par les services des domaines de l’Etat et des affaires foncières du Kef.

La restitution à l’Etat de ces biens domaniaux, exploités illégalement par des privés, s’est déroulée en présence des autorités régionales et représentants de la direction régionale des domaines de l’Etat.

Tout le matériel utilisé dans l’extraction des blocs de marbre a été saisi et des mesures juridiques ont été prises à l’encontre des contrevenants.

