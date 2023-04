Kenya, Congo, Tchad, Zimbabwe tablent sur l’export industriel

Après le Zimbabwe, les Républiques du Kenya, du Congo et du Tchad ont signé l’Accord d’établissement du Fonds pour le développement des exportations en Afrique (FEDA), la filiale d’investissement d’impact de la Banque africaine d’import-export (Afreximbank).

Des adhésions successives qui dopent le FEDA et démontrent l’engagement commun des pays membres d’Afreximbank à créer un catalyseur pour accroître les investissements dans les entreprises africaines.

De quoi favoriser l’industrialisation, le commerce intra-africain et le développement des exportations. D’autant que le Rwanda, le Togo, la Mauritanie, la Guinée, le Soudan du Sud ou le Zimbabwe, récemment, figurent au nombre des signataires.

Ce fonds FEDA a déjà réalisé des investissements stratégiques en République du Congo et au Tchad par le biais de son investissement dans Arise IIP (plateformes industrielles, notamment « Plateformes Industrielles du Congo » et « Laham Tchad »).

Au Kenya, des discussions ont déjà été entamées sur des projets d’investissement stratégiques.

« L’adhésion de la République du Kenya, de la République du Congo et de la République du Tchad à l’accord d’établissement de FEDA sont des étapes importantes qui devraient catalyser davantage d’investissements de FEDA en faveur de l’industrialisation et du développement des exportations à valeur ajoutée de ces pays » a confié le professeur Benedict Oramah, Président d’Afreximbank et du conseil d’administration de FEDA.