Kenya : Le recyclage lucratif des déchets électroniques

Le Kenya est aux prises avec 51 000 tonnes métriques de déchets électroniques chaque année, dont seulement 17 % sont recyclés.

Mais certains habitants de Nairobi ont su tirer parti de ce problème en le transformant en une opportunité commerciale qui s’est également avérée bénéfique pour l’environnement.

La plupart des déchets électroniques finissent dans des décharges, tandis que d’autres sont recyclés et éliminés correctement par des particuliers ou des entreprises.

Le développement rapide des technologies a contribué à l’augmentation de la production de déchets électroniques au cours de la dernière décennie. Un progrès qui a des répercussions sur l’environnement puisque les déchets qui ne sont pas récupérés sont brûlés.

« Lorsque les gens se débarrassent de leurs déchets électroniques en brûlant les câbles et tous les appareils électroniques qui peuvent être brûlés, ils finissent par polluer l’air et le sol, car lorsqu’ils jettent ces appareils électroniques dans l’environnement, dans les décharges et tout le reste, il pleut dessus et l’eau dissout les toxines des cartes mères, des cartes de circuits imprimés et tout le reste. Ces toxines se retrouveront dans les eaux et dans le sol », a expliqué le chef de projet au Centre des déchets d’équipements électriques et électroniques (DEEE).

Les déchets électroniques sont les déchets ménagers dont la croissance est la plus rapide au monde.

Cette croissance est alimentée par les taux de consommation élevés des équipements électriques et électroniques, leur cycle de vie court et le fait que de nombreux articles ne sont pas conçus pour être réparés.