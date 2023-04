Kenya : l’opposition suspend les manifestations

L’opposition kényane a annoncé dimanche 2 avril la suspension de sa manifestation prévue pour ce lundi 3 avril. Son leader, Raila Ondinga justifie cette décision par l’appel au dialogue lancé par William Ruto le président kényan.

Ce répit intervient après deux semaines de crise. Le »lundi noir » prévu par l’opposition n’aura donc plus lieu.

On s’est entendu avec M. Ruto d’entamer un dialogue constitutionnel ouvert et contraignant avec son gouvernement afin de trouver une solution aux questions, concernant les élections de l’année dernière et les principaux problèmes de gouvernance et de coût de la vie auxquels notre pays est confronté. », a déclaré Raila Ondinga.

Mais il a avertit que l’opposition se réserve le droit d’appeler à des manifestations si ce processus ne porte pas ses fruits.

L’opposition accuse le pouvoir d’inertie face à la dégradation des conditions de vie dans le pays.

Le président kényan a notamment annoncé la mise en place d’une commission parlementaire bipartite appelée à étudier les réformes possibles de la procédure électorale.