Kerkennien de coeur, le photographe Pierre Gassin expose « Cercinae » du 14 janvier au 28 février 2023 à Fahrenheit 451

La Librairie-galerie Fahrenheit 451 (Carthage) abrite du 14 janvier au 28 février 2023 « CERCINAE », au nom romain des Kerkennah, une exposition de photographies de Pierre Gassin, photographes, auteur, formateur et éditeur français, un kerkennien de coeur.

Méditerranéen convaincu, Pierre Gassin élit domicile sur l’archipel, fasciné par les éléments hypnotiques de la nature bercée par cette lumière profonde et irisée.

L’inscription de la Charfiya au patrimoine immatériel mondial de l’Unesco l’a conduit à mettre en image tout le système de l’archipel kerkennien, des felouques aux haies de palmiers plantées sur les hauts fonds, avec les nasses en ramures de dattiers, les herbiers marins, et les transparences nacrées de l’eau.

Son exposition formée de 35 tableaux invite à un voyage unique, onirique, historique avec un regard généreux et affable empreint de curiosité exacerbée et de modernité maitrisée.

Pierre Gassin vit l’archipel dans son art. Son regard d’artiste sur le monde est une ode à la vie sous tous les angles. Ses expositions et les événements culturels qu’il initie ou auxquels il participe sont autant de formes d’expression de son goût philosophique pour la beauté du réel. Méditerranéen d’instinct, la douceur de vivre méridionale est essentielle pour Pierre Gassin. Djerba, Tunis, Sfax sont des lieux à jamais présents dans son oeil de photographe comme dans son coeur de voyageur. Mais ce photographe auteur conventionné par l’Agence du Patrimoine a décidé de s’installer à Kerkennah qui lui offre des instants photos infinis.

Après avoir créé et dirigé 22 ans le Centre de formation professionnel et galerie d’art Iris à Paris, Pierre Gassin décide de s’établir en Tunisie.

De Djerba à Tunis, il a été profondément marqué par ses 8 ans passés à Sfax. Il y a d’ailleurs créé le Palais de la Photographie, dans le cadre de Sfax, capitale de la culture arabe. Après avoir organisé des expositions collectives avec les jeunes sfaxiens (Architectures de Sfax – Fondouk Haddadine), Sfax d’Hier et d’Aujourd’hui (Maison de France), Gafsa d’Hier et d’Aujourd’hui (Maison de France), Demain (Palais de la Photographie), Vestiges et Traces (Cathédrale de Sfax), il organise sa première exposition personnelle tunisienne autour du thème « Embarquement Sfax ».