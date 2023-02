Tunisair, «الغزالة رايقة», et l’OACA plombé par sa dette!

Le transporteur aérien public en Tunisie, Tunisair, est l’une des rares entreprises cotées sur la Bourse de Tunis qui ne publie presque plus rien de ses états financiers, à l’exception de quelques ratios trimestriels. Ses bilans, il n’y a que le ministre qui les reçoit, sans l’aval des commissaires aux comptes (CC), et lorsqu’ils deviennent exigeants, ils sont changés « sur proposition du comité d’audit des entreprises publiques. Il ne reste alors que des informations partielles, non auditées avec des CC, avec lesquelles on croirait entendre Ray Ventura fredonner « Tout va très bien Madame la Marquise », ou la fameuse réplique d’une chanson égyptienne « الغزالة رايقة ».

Ce que « La Gazelle » dit d’elle-même

Selon ses chiffres provisoires, Tunisair aurait réalisé des revenus du transport d’un montant de plus de 1,262 Milliard DT , contre 610,514 MDT seulement en 2021, la grosse partie en régulier et supplémentaire. Par rapport au 4ème trimestre 2021, celui de 2022 a enregistré une augmentation du nombre de passagers transportés de 35 %, une augmentation du coefficient de remplissage de 1,4 point, une augmentation de la recette moyenne de 15%, et une hausse des revenus de transport de 54%. Tout va très bien donc ? Non !

Il y a en effet aussi une augmentation des dépenses en carburant au 4ème trimestre 2022 par rapport à la même période de 2021, de 116%, et une augmentation du taux de change USD/TND de 12%. Augmentation également de 40 % des dépenses relatives aux redevances aéroportuaires et assistance commerciale.

Bonne nouvelle tout de même, signale le management de Tunisair qui fuit les médias impertinents, une baisse de l’endettement de 13% suite à la reprise des règlements des crédits pendant l’année 2022. Plus que cela, on ne sait rien d’autre sur les états financiers de cette entreprise publique dont la capitalisation est de quelque 46,7 MDT, et qui s’échange à 0,44 DT en bourse.

Rappelons, de notre côté, au management de cette entreprise publique aux 188,702 MDT (en hausse de 0,837 MDT en une année) de charges salariales pour 3303 employés (salaire moyen mensuel, toutes catégories confondues, brut de 4.760 DT en 2022), malgré les 110 partis en retraite et après intégration de 28 autres, que sa part de marché a baissé à 41,5 % contre 49,3 % en 2021. Rappelons-lui aussi que sa ponctualité, talon d’Achille de Tunisair, a baissé en 2022 à seulement 26 % contre 30,9 % une année auparavant !

Ce que le ministère des Finances dit de Tunisair

Un vide du bilan de Tunisair pour les années 2021 et 2022 qu’on ne verra pas de sitôt grâce à la complicité de la justice, puisque le CMF a porté plainte contre Tunisair pour non-publication de bilan (le dernier bilan complet publié par le CMF date de 2018) et que la justice a ordonné de laisser faire selon des informations puisées chez l’autorité de régulation de la bourse. Ce manque d’information est cependant comblé par le ministère tunisien des Finances (MTF), qui ne le fait pas de gaieté de cœur et ne donne, elle aussi, que des chiffres partiels, au mépris de ceux qui continuent d’y investir en Bourse.

Dans son dernier rapport sur l’état, par ailleurs financièrement désastreux, des entreprises publiques, le MTF affirme que le résultat net de Tunisair pour 2020 s’était détérioré de … 1030,4 %, en comparaison avec 2019. Son résultat d’exploitation s’est affaissé de 2697 % avec une baisse de 232,3 MDT.

Le même MTF prévoit que Tunisair termine l’exercice 2021 avec un déficit de 361,8 MDT malgré la baisse de 32,9 MDT de ses charges financières. L’explication, le MTF la trouve dans le creusement de 36,5 % du résultat d’exploitation, et la remontée de 401,7 % (+23,3 MDT) des charges financières nettes de la « غزالة رايقة ».

La Gazelle qui bat de l’aile, alors que son management dort sur des lauriers non certifiés, devait déjà 112,7 MDT à l’Etat en 2020. Un chiffre qui devrait monter à 193 MDT en 2021. Tunisair devait aussi en 2020, presque 929 MDT aux banques tunisiennes. Le transporteur aérien public était, en outre, redevable, en 2020 aux entreprises publiques (Essentiellement l’OACA), la faramineuse somme de 1.017,2 MDT. Cette dette devrait augmenter à 1,103 Milliard DT en 2021, dont plus d’un Milliard DT pour le seul OACA. La compagnie nationale d’aviation devait aussi, en 2020, la somme de 56,6 MDT aux caisses sociales. Une somme appelée à augmenter à presque 96 MDT pour l’exercice 2021.

Le même rapport du MTF assure que Tunisair a baissé en 2020 de 15,3 % ses investissements. « Cela revient au manque de liquidité, au report des projets non-prioritaires, et au maintien des investissements essentiels de maintenance et les avances pour les nouveaux avions A320neo ».

Et l’OACA n’est pas dans un meilleur état

L’OACA comptait, en 2020, 3770 employés (plus que Tunisair), et devait passer à 3730 pour l’exercice 2021. La masse salariale de l’OACA en 2020 était de 200 MDT (un salaire moyen annuel brut de plus de 53 mille DT, et un mensuel brut de presque 4.500 DT), et devrait augmenter à 204,4 MDT en 2021 pour 3730 employés. L’office, auquel Tunisair doit une dette de plus d’un Milliard DT, devrait enregistrer un résultat net déficitaire de 157 MDT. Ceci, malgré la hausse de 109,3 MDT du résultat d’exploitation, contrebalancée par la hausse de 7,3 MDT des charges financières, et la baisse de 17,5 MDT des placements financiers.

Comme Tunisair et le reste des entreprises publiques, l’OACA traînait, en 2021, une dette de 396 MDT envers l’Etat, 105 MDT envers les banques, « pour cause de manque de liquidité et recours au crédit pour financer ses activités d’exploitation lors du Covid », explique le MTF. L’office qui gère tous les aéroports tunisiens (beaucoup sont en rade), à l’exception d’Enfidha et Monastir, devait aussi 27,8 MDT en 2021 aux entreprises publiques, et 19,1 MDT aux caisses sociales. Cette dette avait augmenté de 52,8 % par rapport à 2020, ce qui pourrait laisser croire des impayés en matière de sécurité sociale. L’Etat tunisien, laxiste avec les entreprises publiques, aurait-il laissé faire cela avec des privés ? On en doute.

Et comme l’Etat, l’OACA est un mauvais payeur. En 2020, il était redevable de 9,8 MDT à ses fournisseurs. Cette dette devrait augmenter à 19,8 MDT pour l’exercice 2021. L’ensemble de la dette de l’OACA est ainsi de 567,7 MDT, ce qui représente 3,6 fois le résultat net de l’office en 2021.