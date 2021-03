Khalil Chtourou à la « Tunisian-Saudi Bank »

Nous apprenons, de source fiable au ministère des finances, que ledit ministère aurait nommé Khalil Chtouri, ancien secrétaire d’Etat des finances remercié dans des conditions où l’art et la manière étaient absentes, au poste de DG de la banque tuniso-saoudienne (TSB, ex-Stusid). Chtouri, qui a été déjà informé de cette nomination, remplacera Jamel Belhaj, qui avait largement dépassé l’âge de la retraite à son ancien poste.

Des informations, non confirmées, font aussi écho à une possible nomination de l’actuel chef de cabinet du ministre des finances Zouheir Atallah, au poste de DG de la banque tuniso-Emiratie (BTE).

Ces deux banques, TSB et BTE, sont des institutions financières, où l’Etat tunisien n’a qu’une petite parts dans le capital, et si la BTE arrive, bon an mal an à avoir un petit résultat positif, tel n’est pas le cas de la TSB. L’Etat tunisien avait essayé, sans y parvenir, à vendre sa part dans la BTE, et a longtemps parlé de se dégager de la TSB, sans arriver non-plus à passer à l’acte, peut-être pour avoir de quoi placer.